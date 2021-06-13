Сборная Дании рассказала о состоянии Кристиана Эриксена

Пресс-служба сборной Дании сообщила о состоянии полузащитника Кристиана Эриксена.

«Сегодня утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, который передает привет своим товарищам. Его состояние стабильное, он продолжает находиться в больнице для дальнейшего обследования», — говорится в сообщении.

Также сборная поблагодарила всех за поддержку игрока и его семьи.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU — En Del Af Noget St?rre (@DBUfodbold) June 13, 2021

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.