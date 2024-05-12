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Сегодня, 20:15

«Аталанта» — «Рома»: смотреть трансляцию серии А Италии

«Аталанта» примет «Рому» в 36-м туре чемпионата Италии 12 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Аталанта» сыграет с «Ромой» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 12 мая. Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д`Италия» в Бергамо, Италия. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аталанта» — «Рома» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игра Серии А будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 60 очками. «Рома» набрала столько же очков и располагается на шестой строчке чемпионата Италии.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Аталанта
ФК Рома
0
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«Торино» одержал волевую победу над «Вероной» в серии А

«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Салернитаной» и продлил серию без побед до 6 матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 34 18 6 10 63-38 60
6
 Рома 35 17 9 9 62-42 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 36 12 14 10 33-32 50
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
16
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
17
 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
18
 Удинезе 35 4 18 13 33-52 30
19
 Сассуоло 36 7 8 21 42-72 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.05 21:45
Фрозиноне – Интер
 0 : 5
11.05 19:00
Наполи – Болонья
 0 : 2
11.05 21:45
Милан – Кальяри
 5 : 1
12.05 13:30
Лацио – Эмполи
 2 : 0
12.05 16:00
Дженоа – Сассуоло
 2 : 1
12.05 16:00
Верона – Торино
 1 : 2
12.05 19:00
Ювентус – Салернитана
 1 : 1
12.05 21:45
Аталанта – Рома
 - : -
13.05 19:30
Лечче – Удинезе
 - : -
13.05 21:45
Фиорентина – Монца
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 31 1 11
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