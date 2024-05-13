«Фиорентина» победила «Монцу» в матче серии А
«Фиорентина» дома обыграла «Монцу» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 2:1.
У хозяев голами в этой встрече отметились Николас Гонсалес и Артур Мело. В обоих эпизодах футболистам ассистировал Антонин Барак. Автором единственного гола гостей стал Милан Джурич.
После этой игры «Фиорентина» с 53 баллами поднялась на 8-е место в турнирной таблице серии А. У «Монцы» 45 очков и 12-я позиция.
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|
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|36
|22
|8
|6
|72-43
|74
|
3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51-27
|67
|
4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49-28
|67
|
5
|Аталанта
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|65-39
|63
|
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|
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|
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|53-40
|53
|
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|
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|14
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|50
|
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|Дженоа
|36
|11
|13
|12
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|46
|
12
|Монца
|36
|11
|12
|13
|39-48
|45
|
13
|Лечче
|36
|8
|13
|15
|32-52
|37
|
14
|Верона
|36
|8
|10
|18
|34-48
|34
|
15
|Удинезе
|36
|5
|18
|13
|35-52
|33
|
16
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38-65
|33
|
17
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
18
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26-52
|32
|
19
|Сассуоло
|36
|7
|8
|21
|42-72
|29
|
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38 тур
|10.05
|21:45
|
Фрозиноне – Интер
|0 : 5
|11.05
|19:00
|
Наполи – Болонья
|0 : 2
|11.05
|21:45
|
Милан – Кальяри
|5 : 1
|12.05
|13:30
|
Лацио – Эмполи
|2 : 0
|12.05
|16:00
|
Дженоа – Сассуоло
|2 : 1
|12.05
|16:00
|
Верона – Торино
|1 : 2
|12.05
|19:00
|
Ювентус – Салернитана
|1 : 1
|12.05
|21:45
|
Аталанта – Рома
|2 : 1
|13.05
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|0 : 2
|13.05
|21:45
|
Фиорентина – Монца
|2 : 1
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
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Виктор Осимхен
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|15
|П
|
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Рафаэл Леау
Милан
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Пауло Дибала
Рома
|8
|
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Оливье Жиру
Милан
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|Ж
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Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
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|32
|1
|3
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Тео Эрнандез
Милан
|31
|1
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