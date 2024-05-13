«Фиорентина» победила «Монцу» в матче серии А

«Фиорентина» дома обыграла «Монцу» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У хозяев голами в этой встрече отметились Николас Гонсалес и Артур Мело. В обоих эпизодах футболистам ассистировал Антонин Барак. Автором единственного гола гостей стал Милан Джурич.

После этой игры «Фиорентина» с 53 баллами поднялась на 8-е место в турнирной таблице серии А. У «Монцы» 45 очков и 12-я позиция.