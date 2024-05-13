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Сегодня, 23:41

«Фиорентина» победила «Монцу» в матче серии А

Алина Савинова
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«Фиорентина» дома обыграла «Монцу» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У хозяев голами в этой встрече отметились Николас Гонсалес и Артур Мело. В обоих эпизодах футболистам ассистировал Антонин Барак. Автором единственного гола гостей стал Милан Джурич.

После этой игры «Фиорентина» с 53 баллами поднялась на 8-е место в турнирной таблице серии А. У «Монцы» 45 очков и 12-я позиция.

Италия. Серия А. 36-й тур
13 мая, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:1
Монца

Футбол
ФК Монца
ФК Фиорентина
Серия А
0
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«Удинезе» обыграл «Лечче» и прервал 7-матчевую серию без побед
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 35 19 6 10 65-39 63
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Фиорентина 35 15 8 12 53-40 53
9
 Наполи 36 13 12 11 53-46 51
10
 Торино 36 12 14 10 33-32 50
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 36 11 12 13 39-48 45
13
 Лечче 36 8 13 15 32-52 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Удинезе 36 5 18 13 35-52 33
16
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
17
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
18
 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
19
 Сассуоло 36 7 8 21 42-72 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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10.05 21:45
Фрозиноне – Интер
 0 : 5
11.05 19:00
Наполи – Болонья
 0 : 2
11.05 21:45
Милан – Кальяри
 5 : 1
12.05 13:30
Лацио – Эмполи
 2 : 0
12.05 16:00
Дженоа – Сассуоло
 2 : 1
12.05 16:00
Верона – Торино
 1 : 2
12.05 19:00
Ювентус – Салернитана
 1 : 1
12.05 21:45
Аталанта – Рома
 2 : 1
13.05 19:30
Лечче – Удинезе
 0 : 2
13.05 21:45
Фиорентина – Монца
 2 : 1
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Наполи

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Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Оливье Жиру

Милан

 8
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Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
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Тео Эрнандез

Милан

 31 1 11
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