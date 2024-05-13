«Удинезе» обыграл «Лечче» и прервал 7-матчевую серию без побед

«Удинезе» на выезде одержал победу над «Лечче» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У гостей голами отметились Лоренцо Лукка (36-я минута) и Лазар Самарджич (85-я минута).

«Лечче» с 37 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице серии А. «Удинезе» (33 балла) идет на 15-й строчке.

В следующем туре желто-красные сыграют против «Аталанты», а команда Фабио Каннаваро встретится с «Эмполи».