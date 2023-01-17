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Первый тренер Алексея Миранчука: «Я никаких солидарных выплат за переход Леши в «Аталанту» не получал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Александр Воронков заявил, что он не получал солидарные выплаты за переход футболиста в «Аталанту» из «Локомотива».

На данный момент россиянин выступает за «Торино» на правах аренды.

«Я никаких солидарных выплат за переход Леши Миранчука в «Аталанту» не получал. По регламенту ФИФА, насколько мне известно, я должен был получить часть выплаты, которую «Аталанта» отправила в СДЮСШ «Виктория». Но они мне ничего не перечислили. В школу деньги пришли, но там молчат, на меня никто не выходил, я ничего не получал. Если вы спросите братьев, они подтвердят, что их первым тренером был я и именно я пахал на то, чтобы они стали профессиональными футболистами. Не знаю, как все будет развиваться дальше, но, думаю, что я ничего так и не получу», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

27-летний футболист перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. На данный момент он выступает за «Торино» на правах годичной аренды с правом выкупа за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне он сыграл за «быков» 13 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-alekseya-miranchuka-soobshhil-chto-ne-poluchal-solidarny-h-vy-plat-za-perehod-igroka-v-atalantu/
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 Рома 18 10 4 4 23-16 34
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