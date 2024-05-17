«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера клуба

«Ювентус» отправил в отставку главного тренера клуба Массимилиано Аллегри, сообщается на официальном сайте туринцев.

Руководство итальянской команды уведомило 56-летнего специалиста о прекращении сотрудничества.

«Увольнение связано с определенным поведением во время и после финала Кубка Италии, которое клуб счел несовместимым с ценностями «Ювентуса», и поведением, которое не должны демонстрировать те, кто его представляет», — говорится в официальном заявлении команды.

15 мая во время финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Аталантой» (1:0) Аллегри был недоволен решениями арбитров встречи, сорвав с себя пиджак. После игры тренер напал на директора итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачаго.

Аллегри возглавлял «Ювентус» с мая 2021 года. Под его руководством команда одержала 80 побед, 34 раза сыграла вничью и потерпела 35 поражений.

В текущем сезоне туринцы занимают четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 67 очков после 36 туров.