«Рома» победила «Дженоа», играя с 72-й минуты в меньшинстве

«Рома» на своем поле одержала победу над «Дженоа» в матче 37-го тура серии А — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил нападающий хозяев Ромелу Лукаку. На 72-й минуте Леандро Паредес получил вторую желтую карточку и оставил римлян в меньшинстве.

«Рома» с 63 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Дженоа» 46 баллов и 11-я строчка.

В заключительном туре сезона команда из Рима сыграет против «Эмполи», а красно-синие — против «Болоньи».