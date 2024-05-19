«Допустил много неточностей». Миранчук не убедил в матче с «Лечче»

В Италии оценили игру Миранчука в матче «Лечче» — «Аталанта»

В 37-м туре серии А «Аталанта» победила в гостях «Лечче» 2:0 и завоевала путевку в Лигу чемпионов-2024/25.

Алексей Миранчук провел полный матч. Исполненный им угловой с правого фланга превратился в голевую передачу на Скамакку.

Tuttosport — 6.5: «Был активен, умело раздавал передачи. Его сильные качества всем очевидны».

Gazzetta dello Sport — 5.5: «Допустил слишком много неточностей. Самый лучший эпизод в его исполнении — угловой удар, после которого счет стал 2:0».

Corriere dello Sport — 6.0.

В ближайшую среду, 22 мая «Аталанта» сыграет в Дублине в финале Лиги Европы против «Байера».