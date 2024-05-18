Миранчук отдал голевую передачу в матче с «Лечче» в серии А

В эти минуты проходит матч 37-го тура итальянской серии А между «Лечче» и «Аталантой».

Российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук отличился результативной передачей на 53-й минуте встречи. Гол забил нападающий Джанлука Скамакка.

В данный момент «Аталанта» выигрывает со счетом 2:0.

28-летний Миранчук сделал 16-е результативное действие в текущем сезоне. На его счету 4 забитых мяча и 12 голевых передач в 40 матчах во всех турнирах.