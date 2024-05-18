Миранчук отдал голевую передачу в матче с «Лечче» в серии А
В эти минуты проходит матч 37-го тура итальянской серии А между «Лечче» и «Аталантой».
Российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук отличился результативной передачей на 53-й минуте встречи. Гол забил нападающий Джанлука Скамакка.
В данный момент «Аталанта» выигрывает со счетом 2:0.
28-летний Миранчук сделал 16-е результативное действие в текущем сезоне. На его счету 4 забитых мяча и 12 голевых передач в 40 матчах во всех турнирах.
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|72-43
|74
|
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|36
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|13
|5
|51-27
|67
|
4
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|13
|5
|49-28
|67
|
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|
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|
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|
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|12
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|39-48
|45
|
13
|Лечче
|36
|8
|13
|15
|32-52
|37
|
14
|Верона
|36
|8
|10
|18
|34-48
|34
|
15
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|36
|5
|18
|13
|35-52
|33
|
16
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38-65
|33
|
17
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
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|
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|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26-52
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|
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|36
|7
|8
|21
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|17.05
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|2 : 2
|18.05
|19:00
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|18.05
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|19.05
|13:30
|
Сассуоло – Кальяри
|- : -
|19.05
|16:00
|
Монца – Фрозиноне
|- : -
|19.05
|16:00
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|19.05
|19:00
|
Интер – Лацио
|- : -
|19.05
|21:45
|
Рома – Дженоа
|- : -
|20.05
|19:30
|
Салернитана – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
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Интер
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|
|
Душан Влахович
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Виктор Осимхен
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|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
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|
Пауло Дибала
Рома
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|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
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|Ж
|
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Давиде Калабрия
Милан
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|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
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|1
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