Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:38

«Сассуоло» вылетел из серии А после 11 сезонов в высшем дивизионе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Сассуоло» вылетел из итальянской серии А.

19 мая команда на своем поле уступила «Кальяри» (0:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии. В этот же день «Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью (1:1) и оторвались от «Сассуоло» на 4 и 5 очков соответственно за один тур до конца чемпионата. «Сассуоло» (29 очков) идет предпоследним в турнирной таблице.

«Сассуоло» вышел в серию А в 2013 году. С тех пор команда провела в высшем дивизионе 11 сезонов.

Ранее из серии А досрочно вылетела «Салернитана».

Футбол
ФК Сассуоло
0
Читайте также
Никита и Дарья Нагорные воспитывают сына Марка
«Рейнджерс» Панарина и Шестеркина вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Одна из спасательных групп достигла возможного места жесткой посадки вертолета Раиси
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Вертолет президента Раиси совершил жесткую посадку в Иране. Главное
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Удинезе» в концовке спасся от поражения в матче с «Эмполи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 37 11 12 14 39-49 45
13
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
14
 Кальяри 37 8 12 17 40-65 36
15
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
16
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.05 21:45
Фиорентина – Наполи
 2 : 2
18.05 19:00
Лечче – Аталанта
 0 : 2
18.05 21:45
Торино – Милан
 3 : 1
19.05 13:30
Сассуоло – Кальяри
 0 : 2
19.05 16:00
Монца – Фрозиноне
 0 : 1
19.05 16:00
Удинезе – Эмполи
 1 : 1
19.05 19:00
Интер – Лацио
 - : -
19.05 21:45
Рома – Дженоа
 - : -
20.05 19:30
Салернитана – Верона
 - : -
20.05 21:45
Болонья – Ювентус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 31 1 11
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости