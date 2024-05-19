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Историческая фантастика: пять голов Кассьерры! «Зенит» раздавил «Ахмат» — судьба титула решится в 30-м туре

«Зенит» разгромил «Ахмат» в Грозном, Кассьерра сделал пента-трик
Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (в центре) празднует гол в ворота «Ахмата».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Колумбийский форвард оформил пента-трик в Грозном.
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:5
Зенит

Непривычный сезон

«Зенит» привык, что он выше всех, что все суетятся где-то внизу, пытаясь его догнать. Другими словами, привык к собственному превосходству. Это очень приятное чувство, которое не хочется терять никогда. Оно как наркотик, на который подсаживаешься.

Но этот сезон все перевернул. Сначала команда Сергея Семака обрела одного конкурента в лице «Краснодара», который еще и обходил ее к зимней паузе. Затем появился другой — «Динамо». Кошмарная игра и серия без побед весной привели к тому, что сине-бело-голубые оказались на грани потери короны.

А в 29-м туре еще и оба прямых конкурента петербуржцев набрали по три очка, поэтому «Зенит» рисковал утратить все шансы на золото уже вечером воскресенья — это могло произойти даже в случае ничьей в Грозном.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; празднуют победу над &laquo;Крыльями Советов&raquo;. Кто станет чемпионом: «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»? Расклады перед 30-м туром

Новые идеи Семака

Но на днях все еще действующие чемпионы России получили мощное эмоциональное подкрепление — «Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти и вышел в суперфинал Кубка. Да, в том матче сине-бело-голубые все еще выглядели несуразно, но хотя бы добились положительного исхода, а заодно и психологической разгрузки.

Примета весеннего «Зенита» — нестабильность. И касается она не только результатов, но и тактики петербуржцев. Сергей Семак уже приучил болельщиков к тому, что постоянно тасует футболистов и схемы, а также придумывает игрокам новые позиции. Например, в матче с ЦСКА мы узнали, что Педро может играть роль левого латераля, а Дуглас Сантос — правого. И в Грозном они снова вышли на этих местах.

Опять на газоне появилась пара нападающих Кассьерра — Сергеев, а Адамов впервые с марта оказался в воротах на матч чемпионата. «Ахмат» тоже поменял голкипера — Шелия остался вне заявки, поэтому шанс получил Опарин.

Травма Дугласа

«Зенит» весной выглядит лишенным мотивации. И каждый матч кажется, что вот сейчас точно сине-бело-голубых прорвет. Но в последний месяц это чувство все время обманывало болельщиков: петербуржцы регулярно теряли очки и слабо играли.

В Грозном все изменилось. Мы наконец-то увидели свирепый «Зенит», похожий на тот, что доминировал в лиге в предыдущие пять лет. Символично, что одновременно с командой проснулся и Кассьерра, едва не утративший статус лучшего бомбардира РПЛ за последние туры. Уже к 9-й минуте колумбиец отправил пару мячей в ворота «Ахмата».

Однако затем началось то, за что команду Семака часто критикуют в текущем сезоне: она встала, поверив в собственную победу. И вскоре пропустила — Конате отыграл один мяч. Затем гости потеряли капитана: железный Дуглас Сантос получил травму и был заменен на Караваева. Что характерно, Вячеслав отправился на левый фланг, а Педро переместился на правый.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос уходит с поля из-за травмы в матче с «Ахматом».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Колумбийский ураган

На исходе получаса зенитовцы столкнулись еще с одной неприятностью: Швец явно попал по ноге Кассьерре в хозяйской штрафной, но никто из бригады арбитров не отреагировал на этот стык. Впрочем, уже к концу тайма колумбиец забыл об этом и отпраздновал хет-трик.

На перерыв «Зенит» ушел при комфортном для себя счете 3:1. Часто Семак в подобной ситуации перестраивает игру на более оборонительную, но сейчас все было совсем иначе: уже через пару минут после выхода из раздевалки Кассьерра сделал покер.

Но и на этом неугомонный южноамериканец не остановился: уже на 51-й минуте он забил пятый мяч! Кассьерра стал всего третьим футболистом, оформлявшим пента-трик в чемпионатах России, и первым — в XXI веке. В истории «Зенита» пять за матч забивал только Александр Кержаков в кубковой игре с «Иртышом» летом 2004-го. Несомненно, историческое событие.

Травма Вендела

Уже при счете 5:1 в свою пользу «Зенит» успокоился и начал думать о следующем туре. В финальной игре с «Ростовом», возможно, сине-бело-голубым придется обходиться без нескольких бразильцев: Марио Фернандес и Артур были травмированы еще до матча в Грозном, Дуглас получил повреждение в первом тайме, а Вендел — во втором.

Но главное — результат. «Зенит» проснулся, прервал безвыигрышную серию, а Кассьерра одним матчем гарантировал себе победу в снайперской гонке РПЛ. Все решится в субботу. Сине-бело-голубым для сохранения титула нужно побеждать «Ростов» и надеяться на поражение «Динамо» в Краснодаре.

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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