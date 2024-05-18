«Милан» потерпел выездное поражение от «Торино»
«Милан» на выезде проиграл «Торино» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 1:3.
Авторами забитых мячей у туринской команды стали Дуван Сапата, Иван Илич и Рикардо Родригес. Гости ответили голом Исмаэля Беннасера, реализовавшего 11-метровый удар.
На данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 74 очка. «Торино» поднялся на 9-ю строчку (53).
В заключительном туре «россонери» сыграют дома против «Салернитаны», а команда из Турина проведет выездную встречу с «Аталантой». Оба матча пройдут 26 мая.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|36
|29
|5
|2
|86-19
|92
|
2
|Милан
|37
|22
|8
|7
|73-46
|74
|
3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51-27
|67
|
4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49-28
|67
|
5
|Аталанта
|36
|20
|6
|10
|67-39
|66
|
6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|63-44
|60
|
7
|Лацио
|36
|18
|5
|13
|47-37
|59
|
8
|Фиорентина
|36
|15
|9
|12
|55-42
|54
|
9
|Торино
|37
|13
|14
|10
|36-33
|53
|
10
|Наполи
|37
|13
|13
|11
|55-48
|52
|
11
|Дженоа
|36
|11
|13
|12
|43-44
|46
|
12
|Монца
|36
|11
|12
|13
|39-48
|45
|
13
|Лечче
|37
|8
|13
|16
|32-54
|37
|
14
|Верона
|36
|8
|10
|18
|34-48
|34
|
15
|Удинезе
|36
|5
|18
|13
|35-52
|33
|
16
|Кальяри
|36
|7
|12
|17
|38-65
|33
|
17
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
18
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26-52
|32
|
19
|Сассуоло
|36
|7
|8
|21
|42-72
|29
|
20
|Салернитана
|36
|2
|10
|24
|28-76
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.05
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|2 : 2
|18.05
|19:00
|
Лечче – Аталанта
|0 : 2
|18.05
|21:45
|
Торино – Милан
|3 : 1
|19.05
|13:30
|
Сассуоло – Кальяри
|- : -
|19.05
|16:00
|
Монца – Фрозиноне
|- : -
|19.05
|16:00
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|19.05
|19:00
|
Интер – Лацио
|- : -
|19.05
|21:45
|
Рома – Дженоа
|- : -
|20.05
|19:30
|
Салернитана – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|31
|1
|11
Новости