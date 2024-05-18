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Сегодня, 23:41

«Милан» потерпел выездное поражение от «Торино»

Владислав Корегин
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Пьетро Пеллегри (слева) и Малик Тшау в матче «Торино» — «Милан».
Фото Global Look Press

«Милан» на выезде проиграл «Торино» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 1:3.

Авторами забитых мячей у туринской команды стали Дуван Сапата, Иван Илич и Рикардо Родригес. Гости ответили голом Исмаэля Беннасера, реализовавшего 11-метровый удар.

На данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 74 очка. «Торино» поднялся на 9-ю строчку (53).

В заключительном туре «россонери» сыграют дома против «Салернитаны», а команда из Турина проведет выездную встречу с «Аталантой». Оба матча пройдут 26 мая.

Италия. Серия А. 37-й тур
18 мая, 21:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
3:1
Милан

Футбол
ФК Милан
ФК Торино
Серия А
0
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Неделя

Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» одержать победу над «Лечче»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 36 11 12 13 39-48 45
13
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Удинезе 36 5 18 13 35-52 33
16
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
17
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
18
 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
19
 Сассуоло 36 7 8 21 42-72 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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38 тур
17.05 21:45
Фиорентина – Наполи
 2 : 2
18.05 19:00
Лечче – Аталанта
 0 : 2
18.05 21:45
Торино – Милан
 3 : 1
19.05 13:30
Сассуоло – Кальяри
 - : -
19.05 16:00
Монца – Фрозиноне
 - : -
19.05 16:00
Удинезе – Эмполи
 - : -
19.05 19:00
Интер – Лацио
 - : -
19.05 21:45
Рома – Дженоа
 - : -
20.05 19:30
Салернитана – Верона
 - : -
20.05 21:45
Болонья – Ювентус
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 31 1 11
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