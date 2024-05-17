Рабьо прокомментировал увольнение Аллегри с поста главного тренера «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо адресовал в соцсети пост для уволенного тренера туринцев Массимилиано Аллегри.

«Вас запомнят, как одного из самых тренеров-победителей в истории «Ювентуса». Вы заслужили другое прощание с клубом. Спасибо за все, мистер и удачи», — написал футболист.

К посту хавбек добавил фотографию, на которой игроки «Юве» качают на руках Аллегри.

15 мая во время финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Аталантой» (1:0) Аллегри был недоволен решениями арбитров встречи, сорвав с себя пиджак. После игры тренер напал на директора итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачаго.

Аллегри возглавлял «Ювентус» с мая 2021 года. Под его руководством команда одержала 80 побед, 34 раза сыграла вничью и потерпела 35 поражений.

В текущем сезоне туринцы занимают четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 67 очков после 36 туров.