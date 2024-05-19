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Сегодня, 11:36

Тренер U21 возглавил «Ювентус» до конца текущего сезона

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ювентус» U21 Паоло Монтеро возглавил первую команду до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

52-летний уругваец будет представлять команду в матчах с «Болоньей» и «Монцей».

Аллегри покинул пост главного тренера туринцев 17 мая.

15 мая во время финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Аталантой» (1:0) Аллегри был недоволен решениями арбитров встречи, сорвав с себя пиджак. После игры тренер напал на директора итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачаго.

Аллегри возглавлял «Ювентус» с мая 2021 года. Под его руководством команда одержала 80 побед, 34 раза сыграла вничью и потерпела 35 поражений.

В текущем сезоне туринцы занимают четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 67 очков после 36 туров.

ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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«Милан» потерпел выездное поражение от «Торино»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 36 11 12 13 39-48 45
13
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Удинезе 36 5 18 13 35-52 33
16
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
17
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
18
 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
19
 Сассуоло 36 7 8 21 42-72 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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17.05 21:45
Фиорентина – Наполи
 2 : 2
18.05 19:00
Лечче – Аталанта
 0 : 2
18.05 21:45
Торино – Милан
 3 : 1
19.05 13:30
Сассуоло – Кальяри
 - : -
19.05 16:00
Монца – Фрозиноне
 - : -
19.05 16:00
Удинезе – Эмполи
 - : -
19.05 19:00
Интер – Лацио
 - : -
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Рома – Дженоа
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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

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Пауло Дибала

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Оливье Жиру

Милан

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Давиде Калабрия

Милан

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Кальяри

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