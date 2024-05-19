Тренер U21 возглавил «Ювентус» до конца текущего сезона

Главный тренер «Ювентус» U21 Паоло Монтеро возглавил первую команду до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

52-летний уругваец будет представлять команду в матчах с «Болоньей» и «Монцей».

Аллегри покинул пост главного тренера туринцев 17 мая.

15 мая во время финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Аталантой» (1:0) Аллегри был недоволен решениями арбитров встречи, сорвав с себя пиджак. После игры тренер напал на директора итальянской газеты Tuttosport Гвидо Вачаго.

Аллегри возглавлял «Ювентус» с мая 2021 года. Под его руководством команда одержала 80 побед, 34 раза сыграла вничью и потерпела 35 поражений.

В текущем сезоне туринцы занимают четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 67 очков после 36 туров.