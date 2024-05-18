«Наполи» связался с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Гринвуда
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, выступающий на правах аренды за «Хетафе», может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает The Athletic.
По информации источника, итальянский клуб уже связался с манкунианцами на тему возможной сделки.
«Хетафе» арендовал 22-летнего англичанина летом прошлого года. С того момента он провел за команду 34 матча во всех турнирах, забил десять голов и сделал шесть результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гринвуда в 15 миллионов евро.
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