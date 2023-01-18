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«Наполи» проиграл «Кремонезе» в Кубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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17 января. «Наполи» — «Кремонезе» — 2:2, пен. — 4:5.
Фото Global Look Press

«Наполи» потерпел поражение от «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Победитель определился в серии пенальти.

Полузащитник Чарльз Пикель на 18-й минуте вывел гостей вперед. Неаполитанцам удалось отыграться и выйти вперед до перерыва благодаря двум голам забитым за 3 минуты. В концовке второго тайма Феликс Афена-Гьян сравнял счет и спас «Кремонезе» от поражения.

В дополнительное время голов забито не было, несмотря на то что Леонард Серникола получил красную карточку в составе «Кремонезе» на 100-й минуте.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Кремонезе» — 5:4.

Италия. Кубок. 1/8 финала
17 янв, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
6:7
Кремонезе
Футбол
ФК Кремонезе
ФК Наполи
1
1
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 Милан 18 11 5 2 35-20 38
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 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
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 Рома 18 10 4 4 23-16 34
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 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
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 Торино 18 6 5 7 18-20 23
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 Монца 18 6 3 9 22-27 21
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 Специя 18 4 6 8 17-28 18
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 Верона 18 2 3 13 15-31 9
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 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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 - : -
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 - : -
22.01 20:00
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 - : -
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