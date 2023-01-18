«Наполи» проиграл «Кремонезе» в Кубке Италии

«Наполи» потерпел поражение от «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Победитель определился в серии пенальти.

Полузащитник Чарльз Пикель на 18-й минуте вывел гостей вперед. Неаполитанцам удалось отыграться и выйти вперед до перерыва благодаря двум голам забитым за 3 минуты. В концовке второго тайма Феликс Афена-Гьян сравнял счет и спас «Кремонезе» от поражения.

В дополнительное время голов забито не было, несмотря на то что Леонард Серникола получил красную карточку в составе «Кремонезе» на 100-й минуте.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Кремонезе» — 5:4.