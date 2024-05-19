В «Торино» прокомментировали возможное назначение Ваноли

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении на пост главного тренера Паоло Ваноли из «Венеции».

Ранее об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

«Рассматривает ли «Торино» назначение Ваноли? Мы оцениваем всех кандидатов», — сказал Ваньяти «СЭ».

Ваноли возглавил «Венецию» в ноябре 2022 года. Команда по итогам сезона-2023/24 заняла третье место в серии Б и вышла в стыковые матчи за право выхода в серию А.