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Тарханов: «Если Черышев перейдет в «Сочи», то это получится хороший для него вариант»

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Бывший тренер «Урала» и «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал возможный трансфер нападающего «Венеции» Дениса Черышева в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» и «Сочи» интересуются 32-летним российским футболистом.

«Я считаю, что, если Черышев перейдет в «Сочи», то это получится хороший для него вариант. А «Торпедо» сложно в этом сезоне будет остаться в РПЛ. Конечно, всё может быть, если торпедовцы усилят состав, но у них слишком мало очков. Но насколько я знаю, Денис и за «Венецию» хорошо играет», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за итальянскую команду, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10579979-tarhanov-vyskazalsya-o-vozmozhnom-perehode-cherysheva-v-sochi-ili-torpedo.html
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 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
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 Рома 18 10 4 4 23-16 34
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 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
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 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
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 Специя 18 4 6 8 17-28 18
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 Верона 18 2 3 13 15-31 9
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 - : -
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 - : -
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