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Сегодня, 18:05

«Удинезе» в концовке спасся от поражения в матче с «Эмполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Удинезе» на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» в матче 37-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 90-й минуте с пенальти открыл М'Бай Ньянг. Хозяева сумели отыграться на 90+13-й минуте, пенальти в противоположные ворота реализовал Лазар Самарджич.

«Эмполи» (33 очка) занимает на 18-е место в серии А. За тур до конца чемпионата команда остается в зоне вылета. «Удинезе» (34) идет 17-м в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 37-й тур
19 мая, 16:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:1
Эмполи

В параллельном матче «Фрозиноне» на выезде переиграл «Монцу» — 1:0.

Италия. Серия А. 37-й тур
19 мая, 16:00. U-Power Stadium (Монца)
Монца
0:1
Фрозиноне

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Монца
ФК Удинезе
ФК Фрозиноне
ФК Эмполи
0
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«Сассуоло» проиграл «Кальяри» и остался в зоне вылета серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 36 11 12 13 39-48 45
13
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
14
 Кальяри 37 8 12 17 40-65 36
15
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
16
 Удинезе 36 5 18 13 35-52 33
17
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
18
 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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17.05 21:45
Фиорентина – Наполи
 2 : 2
18.05 19:00
Лечче – Аталанта
 0 : 2
18.05 21:45
Торино – Милан
 3 : 1
19.05 13:30
Сассуоло – Кальяри
 0 : 2
19.05 16:00
Монца – Фрозиноне
 - : -
19.05 16:00
Удинезе – Эмполи
 - : -
19.05 19:00
Интер – Лацио
 - : -
19.05 21:45
Рома – Дженоа
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20.05 19:30
Салернитана – Верона
 - : -
20.05 21:45
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Оливье Жиру

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Милан

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