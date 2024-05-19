«Удинезе» в концовке спасся от поражения в матче с «Эмполи»
«Удинезе» на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» в матче 37-го тура итальянской серии А — 1:1.
Счет на 90-й минуте с пенальти открыл М'Бай Ньянг. Хозяева сумели отыграться на 90+13-й минуте, пенальти в противоположные ворота реализовал Лазар Самарджич.
«Эмполи» (33 очка) занимает на 18-е место в серии А. За тур до конца чемпионата команда остается в зоне вылета. «Удинезе» (34) идет 17-м в турнирной таблице.
В параллельном матче «Фрозиноне» на выезде переиграл «Монцу» — 1:0.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|36
|29
|5
|2
|86-19
|92
|
2
|Милан
|37
|22
|8
|7
|73-46
|74
|
3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51-27
|67
|
4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49-28
|67
|
5
|Аталанта
|36
|20
|6
|10
|67-39
|66
|
6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|63-44
|60
|
7
|Лацио
|36
|18
|5
|13
|47-37
|59
|
8
|Фиорентина
|36
|15
|9
|12
|55-42
|54
|
9
|Торино
|37
|13
|14
|10
|36-33
|53
|
10
|Наполи
|37
|13
|13
|11
|55-48
|52
|
11
|Дженоа
|36
|11
|13
|12
|43-44
|46
|
12
|Монца
|36
|11
|12
|13
|39-48
|45
|
13
|Лечче
|37
|8
|13
|16
|32-54
|37
|
14
|Кальяри
|37
|8
|12
|17
|40-65
|36
|
15
|Верона
|36
|8
|10
|18
|34-48
|34
|
16
|Удинезе
|36
|5
|18
|13
|35-52
|33
|
17
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
18
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26-52
|32
|
19
|Сассуоло
|37
|7
|8
|22
|42-74
|29
|
20
|Салернитана
|36
|2
|10
|24
|28-76
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.05
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|2 : 2
|18.05
|19:00
|
Лечче – Аталанта
|0 : 2
|18.05
|21:45
|
Торино – Милан
|3 : 1
|19.05
|13:30
|
Сассуоло – Кальяри
|0 : 2
|19.05
|16:00
|
Монца – Фрозиноне
|- : -
|19.05
|16:00
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|19.05
|19:00
|
Интер – Лацио
|- : -
|19.05
|21:45
|
Рома – Дженоа
|- : -
|20.05
|19:30
|
Салернитана – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|31
|1
|11
Новости