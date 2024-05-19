«Удинезе» в концовке спасся от поражения в матче с «Эмполи»

«Удинезе» на своем поле сыграл вничью с «Эмполи» в матче 37-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 90-й минуте с пенальти открыл М'Бай Ньянг. Хозяева сумели отыграться на 90+13-й минуте, пенальти в противоположные ворота реализовал Лазар Самарджич.

«Эмполи» (33 очка) занимает на 18-е место в серии А. За тур до конца чемпионата команда остается в зоне вылета. «Удинезе» (34) идет 17-м в турнирной таблице.

В параллельном матче «Фрозиноне» на выезде переиграл «Монцу» — 1:0.