«Торино» предложил контракт экс-тренеру «Спартака» Ваноли

Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли близок к тому, чтобы возглавить «Торино», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб предложил 51-летнему специалисту контракт до лета 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Нынешний тренер «Торино» Иван Юрич в мае объявил об уходе из команды по окончании сезона.

Ваноли возглавляет «Венецию» с ноября 2022 года. С 2021 по 2022 год итальянец тренировал «Спартак». Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России.