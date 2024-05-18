Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» одержать победу над «Лечче»

«Аталанта» одержала выездную победу над «Лечче» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Авторами забитых мячей стали Шарль Де Кетеларе и Джанлука Скамакка. Российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук отличился результативной передачей.

«Аталанта» набрала 66 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице серии А. Команда Джан Пьеро Гасперини гарантировала себе путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона-2023/24. «Лечче» занимает 13-ю строчку (37).