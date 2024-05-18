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Сегодня, 21:02

Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» одержать победу над «Лечче»

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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Аталанта» одержала выездную победу над «Лечче» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 2:0.

Авторами забитых мячей стали Шарль Де Кетеларе и Джанлука Скамакка. Российский полузащитник «бергамасков» Алексей Миранчук отличился результативной передачей.

«Аталанта» набрала 66 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице серии А. Команда Джан Пьеро Гасперини гарантировала себе путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона-2023/24. «Лечче» занимает 13-ю строчку (37).

Италия. Серия А. 37-й тур
18 мая, 19:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:2
Аталанта

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Лечче
Серия А
2
0
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Миранчук отдал голевую передачу в матче с «Лечче» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 29 5 2 86-19 92
2
 Милан 36 22 8 6 72-43 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 36 18 5 13 47-37 59
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
10
 Торино 36 12 14 10 33-32 50
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 36 11 12 13 39-48 45
13
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
14
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
15
 Удинезе 36 5 18 13 35-52 33
16
 Кальяри 36 7 12 17 38-65 33
17
 Фрозиноне 36 7 11 18 43-68 32
18
 Эмполи 36 8 8 20 26-52 32
19
 Сассуоло 36 7 8 21 42-72 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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38 тур
17.05 21:45
Фиорентина – Наполи
 2 : 2
18.05 19:00
Лечче – Аталанта
 0 : 2
18.05 21:45
Торино – Милан
 - : -
19.05 13:30
Сассуоло – Кальяри
 - : -
19.05 16:00
Монца – Фрозиноне
 - : -
19.05 16:00
Удинезе – Эмполи
 - : -
19.05 19:00
Интер – Лацио
 - : -
19.05 21:45
Рома – Дженоа
 - : -
20.05 19:30
Салернитана – Верона
 - : -
20.05 21:45
Болонья – Ювентус
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Лаутаро Мартинес

Интер

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Душан Влахович

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
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Тео Эрнандез

Милан

 31 1 11
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