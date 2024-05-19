Три претендента на чемпионство и золотой матч в последнем туре. Спасибо, РПЛ, за такой сезон!

Нас ждет шикарная концовка премьер-лиги.

Именно такой огненный сезон в РПЛ — то, что надо в эпоху отстранения нашего футбола от официальных международных матчей. Интрига до последнего тура — этого не происходило в премьер-лиге восемь лет. А чтобы на самом финише оставалось сразу три претендента на титул — подобное последний раз мы видели в 2014 году.

Тогда была похожая история. После 29 туров ЦСКА набрал 61 очко, «Зенит» — 60, «Локомотив» — 59, при этом два московских клуба встречались между собой. Армейцы в итоге взяли верх и стали чемпионами. Теперь в тройке претендентов вновь вторым идет «Зенит», ожидая осечки лидера. А между собой встретятся «Краснодар» и «Динамо».

И именно этот матч делает сезон уникальным. Десять лет назад интрига тоже закрутилась по полной, но все-таки все три претендента знали, что такое золото. Сейчас же один коллектив имеет шанс впервые взять трофей РПЛ, другой носит над эмблемой две звезды, 11 раз побеждал в чемпионате, вот только даже последний титул почти никто не помнит — добыт 48 лет назад! Естественно, болельщики «Краснодара» и «Динамо» сейчас, с одной стороны, наслаждаются моментом, а с другой — на грани нервного срыва. «Зенит» же может стать первым шестой раз подряд — клуб и Сергей Семак мощно накатывают на рекорды «Спартака» Олега Романцева.

И как же здорово, что развязка осталась на последний тур. Хотя в субботу казалось, что фарт «Динамо» приобретает какие-то невероятные очертания — когда «Краснодар» к 85-й минуте уступал в Сочи и «быкам» для победы требовалось забить два гола. Но нет — фантастические концовки удаются на финише не только бело-голубым, команда Мурада Мусаева вернула себя в гонку в добавленное время.

Выиграл и «Зенит», прервав становившуюся уже неприличной серию без побед. Причем сделал это тоже в запоминающемся стиле — не эмоциональной концовкой, но пента-триком Кассьерры. Колумбиец повторил рекорд чемпионатов России Виктора Панченко и Олега Веретенникова из 90-х.

25 мая. «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ростов». Этот сумасшедший сезон заслуживает какого-то феерического завершения.