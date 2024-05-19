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19 мая, 23:00

Три претендента на чемпионство и золотой матч в последнем туре. Спасибо, РПЛ, за такой сезон!

«Зенит», «Динамо» и «Краснодар» определят чемпиона РПЛ в последнем туре
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (в центре) против защитника «Зенита» Родригао (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Нас ждет шикарная концовка премьер-лиги.

Именно такой огненный сезон в РПЛ — то, что надо в эпоху отстранения нашего футбола от официальных международных матчей. Интрига до последнего тура — этого не происходило в премьер-лиге восемь лет. А чтобы на самом финише оставалось сразу три претендента на титул — подобное последний раз мы видели в 2014 году.

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Тогда была похожая история. После 29 туров ЦСКА набрал 61 очко, «Зенит» — 60, «Локомотив» — 59, при этом два московских клуба встречались между собой. Армейцы в итоге взяли верх и стали чемпионами. Теперь в тройке претендентов вновь вторым идет «Зенит», ожидая осечки лидера. А между собой встретятся «Краснодар» и «Динамо».

И именно этот матч делает сезон уникальным. Десять лет назад интрига тоже закрутилась по полной, но все-таки все три претендента знали, что такое золото. Сейчас же один коллектив имеет шанс впервые взять трофей РПЛ, другой носит над эмблемой две звезды, 11 раз побеждал в чемпионате, вот только даже последний титул почти никто не помнит — добыт 48 лет назад! Естественно, болельщики «Краснодара» и «Динамо» сейчас, с одной стороны, наслаждаются моментом, а с другой — на грани нервного срыва. «Зенит» же может стать первым шестой раз подряд — клуб и Сергей Семак мощно накатывают на рекорды «Спартака» Олега Романцева.

И как же здорово, что развязка осталась на последний тур. Хотя в субботу казалось, что фарт «Динамо» приобретает какие-то невероятные очертания — когда «Краснодар» к 85-й минуте уступал в Сочи и «быкам» для победы требовалось забить два гола. Но нет — фантастические концовки удаются на финише не только бело-голубым, команда Мурада Мусаева вернула себя в гонку в добавленное время.

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Выиграл и «Зенит», прервав становившуюся уже неприличной серию без побед. Причем сделал это тоже в запоминающемся стиле — не эмоциональной концовкой, но пента-триком Кассьерры. Колумбиец повторил рекорд чемпионатов России Виктора Панченко и Олега Веретенникова из 90-х.

25 мая. «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ростов». Этот сумасшедший сезон заслуживает какого-то феерического завершения.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
5
38
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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