Сын Станковича не сыграет против команды Ваноли

«Сампдория», за которую на правах аренды из «Интера» выступал в этом сезоне 22-летний голкипер Филип Станкович, проиграла в гостях «Палермо» со счетом 0:2 в предварительном раунде плей-офф серии В. Станкович провел против «Палермо» весь матч, его вины в пропущенных голах нет.

Палермитанцы вышли в полуфинал плей-офф, где сыграют против «Венеции» под руководством Паоло Ваноли. 20 мая команды сойдутся в Палермо, ответная игра в Венеции пройдет 24 мая.

Срок аренды Филипа Станковича в команде Андреа Пирло истекает 30 июня, после чего и решится, где продолжит свою карьеру сын нового наставника московского «Спартака» .