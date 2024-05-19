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Сегодня, 21:09

«Интер» вырвал ничью в матче с «Лацио»

Алина Савинова
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«Интер» дома сыграл вничью с «Лацио» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Первый гол в этой встрече на 32-й минуте забил полузащитник гостей Даити Камада. Хозяева отыгрались на 87-й минуте благодаря забитому мячу Дензелы Дамфриса.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии еще несколько туров назад. Черно-синие набрали 93 очка за 37 матчей. «Лацио» с 37 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице.

В заключительном туре сезона команда Симоне Индзаги сыграет против «Вероны», а «Лацио» встретится с «Сассуоло».

Италия. Серия А. 37-й тур
19 мая, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:1
Лацио

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
Серия А
0
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Неделя

«Сассуоло» вылетел из серии А после 11 сезонов в высшем дивизионе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 36 17 9 10 63-44 60
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 36 11 13 12 43-44 46
12
 Монца 37 11 12 14 39-49 45
13
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
14
 Кальяри 37 8 12 17 40-65 36
15
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
16
 Верона 36 8 10 18 34-48 34
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 36 2 10 24 28-76 16
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38 тур
17.05 21:45
Фиорентина – Наполи
 2 : 2
18.05 19:00
Лечче – Аталанта
 0 : 2
18.05 21:45
Торино – Милан
 3 : 1
19.05 13:30
Сассуоло – Кальяри
 0 : 2
19.05 16:00
Монца – Фрозиноне
 0 : 1
19.05 16:00
Удинезе – Эмполи
 1 : 1
19.05 19:00
Интер – Лацио
 1 : 1
19.05 21:45
Рома – Дженоа
 - : -
20.05 19:30
Салернитана – Верона
 - : -
20.05 21:45
Болонья – Ювентус
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 31 1 11
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