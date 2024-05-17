Гол Кварацхелии принес «Наполи» ничью в гостевом матче с «Фиорентиной»

«Фиорентина» и «Наполи» сыграли в результативную ничью в матче 37-го тура серии А — 2:2.

У «фиалок» отличились Кристиано Бираги (40-я минута) и М'Бала Нзола (42). За «Наполи» забили Амир Рахмани (8) и Хвича Кварацхелия (57).

«Наполи» набрал 52 очка и расположился на девятом месте в таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» идет восьмой (54).

В заключительном туре нынешнего сезона серии А «Фиорентина» сыграет в гостях с «Аталантой», а «Наполи» примет «Лечче» 26 мая.