«Сассуоло» проиграл «Кальяри» и остался в зоне вылета серии А

«Сассуоло» на своем поле уступил «Кальяри» в матче 37-го тура итальянской серии А — 0:2.

Счет на 71-й минуте открыл полузащитник гостей Маттео Прати. На 90+1-й минуте преимущество «Кальяри» с пенальти удвоил Джанлука Лападула.

В концовке «Сассуоло» остался в меньшинстве — две желтые карточки за одну минуту получил Матеус Энрике.

«Сассуоло» (29 очков) остался на предпоследнем месте в серии А. Команда занимает место в зоне вылета за тур до конца чемпионата. «Кальяри» (36) поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.