«Сассуоло» проиграл «Кальяри» и остался в зоне вылета серии А
«Сассуоло» на своем поле уступил «Кальяри» в матче 37-го тура итальянской серии А — 0:2.
Счет на 71-й минуте открыл полузащитник гостей Маттео Прати. На 90+1-й минуте преимущество «Кальяри» с пенальти удвоил Джанлука Лападула.
В концовке «Сассуоло» остался в меньшинстве — две желтые карточки за одну минуту получил Матеус Энрике.
«Сассуоло» (29 очков) остался на предпоследнем месте в серии А. Команда занимает место в зоне вылета за тур до конца чемпионата. «Кальяри» (36) поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|
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|П
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|
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|36
|29
|5
|2
|86-19
|92
|
2
|Милан
|37
|22
|8
|7
|73-46
|74
|
3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51-27
|67
|
4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49-28
|67
|
5
|Аталанта
|36
|20
|6
|10
|67-39
|66
|
6
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|36
|17
|9
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|63-44
|60
|
7
|Лацио
|36
|18
|5
|13
|47-37
|59
|
8
|Фиорентина
|36
|15
|9
|12
|55-42
|54
|
9
|Торино
|37
|13
|14
|10
|36-33
|53
|
10
|Наполи
|37
|13
|13
|11
|55-48
|52
|
11
|Дженоа
|36
|11
|13
|12
|43-44
|46
|
12
|Монца
|36
|11
|12
|13
|39-48
|45
|
13
|Лечче
|37
|8
|13
|16
|32-54
|37
|
14
|Кальяри
|37
|8
|12
|17
|40-65
|36
|
15
|Верона
|36
|8
|10
|18
|34-48
|34
|
16
|Удинезе
|36
|5
|18
|13
|35-52
|33
|
17
|Фрозиноне
|36
|7
|11
|18
|43-68
|32
|
18
|Эмполи
|36
|8
|8
|20
|26-52
|32
|
19
|Сассуоло
|37
|7
|8
|22
|42-74
|29
|
20
|Салернитана
|36
|2
|10
|24
|28-76
|16
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38 тур
|17.05
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|2 : 2
|18.05
|19:00
|
Лечче – Аталанта
|0 : 2
|18.05
|21:45
|
Торино – Милан
|3 : 1
|19.05
|13:30
|
Сассуоло – Кальяри
|0 : 2
|19.05
|16:00
|
Монца – Фрозиноне
|- : -
|19.05
|16:00
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|19.05
|19:00
|
Интер – Лацио
|- : -
|19.05
|21:45
|
Рома – Дженоа
|- : -
|20.05
|19:30
|
Салернитана – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|31
|1
|11
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