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«Сассуоло» проиграл «Кальяри» и остался в зоне вылета серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сассуоло» на своем поле уступил «Кальяри» в матче 37-го тура итальянской серии А — 0:2.

Счет на 71-й минуте открыл полузащитник гостей Маттео Прати. На 90+1-й минуте преимущество «Кальяри» с пенальти удвоил Джанлука Лападула.

В концовке «Сассуоло» остался в меньшинстве — две желтые карточки за одну минуту получил Матеус Энрике.

«Сассуоло» (29 очков) остался на предпоследнем месте в серии А. Команда занимает место в зоне вылета за тур до конца чемпионата. «Кальяри» (36) поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 37-й тур
19 мая, 13:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
0:2
Кальяри

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Кальяри
ФК Сассуоло
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