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«ПСЖ» на 10 августа арендовал Эйфелеву башню

23:20
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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«ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню в ночь на 10 августа, сообщает Football Transfers.

Символ Парижа уже использовали для презентации Неймара. Вероятно, теперь известное сооружение поможет «ПСЖ» рассказать миру о заключении контракт с Лионелем Месси.

5 августа «Барселона» официально сообщила об уходе Месси, который выступал за команду с 2003 года. Позднее стало известно, что французский клуб начал переговоры по переходу нападающего. Месси — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный обладатель «Золотого мяча».

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Иван Шитик все материалы автора

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