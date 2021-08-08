«ПСЖ» на 10 августа арендовал Эйфелеву башню

«ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню в ночь на 10 августа, сообщает Football Transfers.

Символ Парижа уже использовали для презентации Неймара. Вероятно, теперь известное сооружение поможет «ПСЖ» рассказать миру о заключении контракт с Лионелем Месси.

5 августа «Барселона» официально сообщила об уходе Месси, который выступал за команду с 2003 года. Позднее стало известно, что французский клуб начал переговоры по переходу нападающего. Месси — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный обладатель «Золотого мяча».