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Сегодня, 12:16

Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на последний матч сезона чемпионата Франции

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«ПСЖ» объявил состав на матч с «Метцем» в заключительном 34-м туре чемпионата Франции.

В заявку комнды не попал форвард Килиан Мбаппе, который покинет команду по окончании сезона.

«ПСЖ»: Навас, Хакими, Угарте, Рамуш, Асенсио, Данилу, Ли Кан Ин, Коло-Муани, Мендеш, Мукиеле, Солер, Баркола, Летеллье, Заир-Эмери, Бералдо, Шкриньяр, Этан Мбаппе, Заг, Тенас.

Матч «Мец» — «ПСЖ» состоится сегодня, 19 мая. Начало — в 22.00 мск.

10 мая Мбаппе объявил, что уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Наиболее вероятно, что форвард продолжит карьеру в «Реале». 16 мая сообщалось, что мадридский клуб рассчитывает официально объявить о сделке с футболистом до начала Евро-2024.

Килиан Мбаппе
ФК Метц
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Болельщики «Анже» выбежали на поле после возвращения команды в лигу 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 21 10 2 79-33 73
2
 Монако 33 19 7 7 64-42 64
3
 Лилль 33 16 10 7 50-32 58
4
 Брест 33 16 10 7 50-34 58
5
 Ницца 33 15 9 9 38-27 54
6
 Ланс 33 14 8 11 43-35 50
7
 Лион 33 15 5 13 47-54 50
8
 Марсель 33 12 11 10 50-40 47
9
 Ренн 33 12 10 11 52-44 46
10
 Реймс 33 12 8 13 40-46 44
11
 Тулуза 33 11 10 12 42-43 43
12
 Монпелье 33 10 11 12 41-46 41
13
 Страсбур 33 10 9 14 37-48 39
14
 Нант 33 9 6 18 30-51 33
15
 Гавр 33 7 11 15 33-43 32
16
 Метц 33 8 5 20 35-56 29
17
 Лорьян 33 6 8 19 38-66 26
18
 Клермон Фут 33 5 10 18 26-55 25
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 - : -
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 - : -
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 - : -
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 - : -
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 - : -
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 - : -
19.05 22:00
Монако – Нант
 - : -
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 - : -
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 23 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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