Глебов: «Если победим «Зенит», то примем тонну самогона от болельщика «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, кто станет чемпионом России в текущем сезоне.

Ранее бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин заявил о готовности подарить ростовскому клубу тонну самогона в случае победы над «Зенитом» в матче 30-го тура РПЛ.

«Оценка «Ростову»? Пусть тренер ставит. Кто станет чемпионом России? Не знаю, посмотрим. Болельщик «Динамо» пообещал тонну самогона, если обыграем «Зенит»? Если победим, конечно, примем», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53). «Ростов» располагается на 6-й строчке (43).

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» пройдет 25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».