Валуев отреагировал на отказ игрока «Монако» от акции в поддержку борьбы с гомофобией
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ футболиста «Монако» Мохаммеда Камара от акции в поддержку борьбы с гомофобией.
«Пусть Франция катится. Не жаль», — сказал Валуев «СЭ».
19 мая Камара ушел с поля по время общего фото в поддержку ЛГБТ* (экстремистская организация, запрещенная в РФ), а перед началом игры 34-го тура лиги 1 с «Нантом» (4:0) заклеил их эмблему.
Во Франции 24-летнего футболиста сразу же раскритиковали, а министр спорта страны Амели Удеа-Кастера призвала к строжайшим санкциям в отношении полузащитника.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|22
|10
|2
|81-33
|76
|
2
|Монако
|34
|20
|7
|7
|68-42
|67
|
3
|Брест
|34
|17
|10
|7
|53-34
|61
|
4
|Лилль
|34
|16
|11
|7
|52-34
|59
|
5
|Ницца
|34
|15
|10
|9
|40-29
|55
|
6
|Лион
|34
|16
|5
|13
|49-55
|53
|
7
|Ланс
|34
|14
|9
|11
|45-37
|51
|
8
|Марсель
|34
|13
|11
|10
|52-41
|50
|
9
|Реймс
|34
|13
|8
|13
|42-47
|47
|
10
|Ренн
|34
|12
|10
|12
|53-46
|46
|
11
|Тулуза
|34
|11
|10
|13
|42-46
|43
|
12
|Монпелье
|34
|10
|12
|12
|43-48
|42
|
13
|Страсбур
|34
|10
|9
|15
|38-50
|39
|
14
|Нант
|34
|9
|6
|19
|30-55
|33
|
15
|Гавр
|34
|7
|11
|16
|34-45
|32
|
16
|Метц
|34
|8
|5
|21
|35-58
|29
|
17
|Лорьян
|34
|7
|8
|19
|43-66
|29
|
18
|Клермон Фут
|34
|5
|10
|19
|26-60
|25
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|22:00
|
Гавр – Марсель
|1 : 2
|19.05
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лилль – Ницца
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|5 : 0
|19.05
|22:00
|
Лион – Страсбур
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Метц – ПСЖ
|0 : 2
|19.05
|22:00
|
Монако – Нант
|4 : 0
|19.05
|22:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Тулуза – Брест
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|24
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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