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20 мая, 14:05

Головин признан лучшим игроком сезона в составе «Монако»

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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком сезона в «Монако» по версии болельщиков, сообщает клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 27 матчах, в которых забил шесть голов и отдал столько же результативных передач.

Концовку сезона россиянин пропустил из-за травмы голеностопа.

«Монако» занял второе место в чемпионате Франции и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

27-летний Головин выступает за монегасков с 2018 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года. Рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 42
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
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 1 : 2
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Ланс – Монпелье
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Лилль – Ницца
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Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
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Реймс – Ренн
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