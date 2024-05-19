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19 мая, 23:59

«ПСЖ» на выезде победил «Метц», Этан Мбаппе вышел на поле на 62-й минуте матче

Алина Савинова
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«ПСЖ» на выезде победил «Метц» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 2:0.

У парижан в этой встрече голами отметились Карлос Солер и Кан Ин Ли, на счету которого также результативная передача.

Брат Килиана Мбаппе Этан вышел на поле на 62-й минуте игры, но не отметился результативными действиями.

«ПСЖ» с 76 очками стал чемпионом Франции в текущем сезоне. «Метц» (29) занял 16-е место в турнирной таблице и гарантировал себе место в стыковых матчах.

Франция. Лига 1. 34-й тур
19 мая, 22:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
0:2
ПСЖ

В другом матче дня «Лорьян» разгромил «Клермон» со счетом 5:0. Однако эта победа не помогла «мерлузовым» сохранить место в чемпионате на следующий сезон. «Клермон» также вылетел в «Лигу 2».

Франция. Лига 1. 34-й тур
19 мая, 22:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
5:0
Клермон Фут

Футбол
ФК Лорьян
ФК Метц
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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«Брест» вышел в Лигу чемпионов, «Монако» разгромил «Нант» в последнем туре лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 42
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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