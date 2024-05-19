«ПСЖ» на выезде победил «Метц», Этан Мбаппе вышел на поле на 62-й минуте матче

«ПСЖ» на выезде победил «Метц» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 2:0.

У парижан в этой встрече голами отметились Карлос Солер и Кан Ин Ли, на счету которого также результативная передача.

Брат Килиана Мбаппе Этан вышел на поле на 62-й минуте игры, но не отметился результативными действиями.

«ПСЖ» с 76 очками стал чемпионом Франции в текущем сезоне. «Метц» (29) занял 16-е место в турнирной таблице и гарантировал себе место в стыковых матчах.

В другом матче дня «Лорьян» разгромил «Клермон» со счетом 5:0. Однако эта победа не помогла «мерлузовым» сохранить место в чемпионате на следующий сезон. «Клермон» также вылетел в «Лигу 2».