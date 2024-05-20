Фонсека покинет пост главного тренера «Лилля»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека покинет свой пост, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в ближайшее время 51-летний португалец проведет встречу с руководством клуба перед тем, как объявить об уходе.

Фонсека работает с «Лиллем» с 2022 года. Под его руководством команда в этом сезоне заняла четвертое место в чемпионате Франции