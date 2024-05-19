«Гавр» уступил «Марселю» в последнем туре сезона, но сохранил место в лиге 1

«Гавр» дома проиграл «Марселю» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 1:2.

За гостей голы в этой встрече забили Пьер Обамеянг и Майкл Мурильо. Автором единственного гола хозяев стал Мохамед Байо, реализовавший пенальти.

«Марсель» с 50 очками занял восьмое место в турнирной таблице лиги 1. «Гавр» набрал 32 балла и расположился на 15-й строчке, сохранив место в чемпионате на следующий сезон.