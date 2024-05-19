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19 мая, 23:59

«Гавр» уступил «Марселю» в последнем туре сезона, но сохранил место в лиге 1

Алина Савинова
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«Гавр» дома проиграл «Марселю» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 1:2.

За гостей голы в этой встрече забили Пьер Обамеянг и Майкл Мурильо. Автором единственного гола хозяев стал Мохамед Байо, реализовавший пенальти.

«Марсель» с 50 очками занял восьмое место в турнирной таблице лиги 1. «Гавр» набрал 32 балла и расположился на 15-й строчке, сохранив место в чемпионате на следующий сезон.

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Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на последний матч сезона чемпионата Франции

«ПСЖ» на выезде победил «Метц», Этан Мбаппе вышел на поле на 62-й минуте матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 42
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
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Тулуза – Брест
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Лилль

 8
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 8
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