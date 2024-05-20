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Сегодня, 22:12

Рианчо ждет перехода Головина в ла лигу: «Он может усилить как «Реал», так и «Барселону»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину стоит продолжить карьеру в испанской ла лиге.

«Головину подойдет по стилю испанский чемпионат. Игроки, которые любят работать с мячом и умеют отдавать точные передачи, комфортно чувствуют себя в ла лиге. Так что, жду Головина в сезоне-2024/25 в испанском чемпионате. В каком клубе? Он может усилить как «Реал», так и «Барселону», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний россиянин провел за монегасков 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Рауль Рианчо
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