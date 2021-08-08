Гол Бурака Йылмаза спас «Лилль» от поражения в матче с «Метцем»
В матче первого тура чемпионата Франции «Метц» и «Лилль» сыграли вничью (3:3).
В составе хозяев дубль сделал Фабьен Сентонз. Гости в концовке спаслись от поражения благодаря голу Бурака Йылмаза. «Лилль» — чемпион Франции прошлого сезона.
Чемпионат Франции. Лига 1
1-й тур
«Метц» — «Лилль» — 3:3 (2:1)
Голы: Ботман, 23 (0:1). Сентонз, 31 (1:1). Юдоль, 41 (2:1). Сентонз, 52 (3:1). Иконе, 81 (3:2). Бурак Йылмаз, 90+7 (3:3).
«Метц»: Укиджа, Юдоль, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Н`Дорам, Майга, Сарр, Ньян (Жозеф, 71. Микаутадзе, 90+3), Сабали (Фофана, 58).
«Лилль»: Лео Жардим, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава (Лихаджи, 76), Ботман, Андре, Ренату Санчеш, Бурак Йылмаз, Бамба, Юсуф Языджи (Иконе, 63), Давид (Веа, 63).
Предупреждения: Бронн, 56. Иконе, 79. Бурак Йылмаз, 83.
Удаление: Куяте, 56.
Судья: Ваттеллье.
8 августа. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен»
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