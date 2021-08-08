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Гол Бурака Йылмаза спас «Лилль» от поражения в матче с «Метцем»

20:06

В матче первого тура чемпионата Франции «Метц» и «Лилль» сыграли вничью (3:3).

В составе хозяев дубль сделал Фабьен Сентонз. Гости в концовке спаслись от поражения благодаря голу Бурака Йылмаза. «Лилль» — чемпион Франции прошлого сезона.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

«Метц» — «Лилль» — 3:3 (2:1)

Голы: Ботман, 23 (0:1). Сентонз, 31 (1:1). Юдоль, 41 (2:1). Сентонз, 52 (3:1). Иконе, 81 (3:2). Бурак Йылмаз, 90+7 (3:3).

«Метц»: Укиджа, Юдоль, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Н`Дорам, Майга, Сарр, Ньян (Жозеф, 71. Микаутадзе, 90+3), Сабали (Фофана, 58).

«Лилль»: Лео Жардим, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава (Лихаджи, 76), Ботман, Андре, Ренату Санчеш, Бурак Йылмаз, Бамба, Юсуф Языджи (Иконе, 63), Давид (Веа, 63).

Предупреждения: Бронн, 56. Иконе, 79. Бурак Йылмаз, 83.

Удаление: Куяте, 56.

Судья: Ваттеллье.

8 августа. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен»

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Евгений Петров все материалы автора

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