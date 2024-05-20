Фонсека пока не дал ответ «Лиллю» на предложение о продлении контракта

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека думает над своим продолжением карьеры во французском клубе, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Сегодня, 20 мая, Фонсека получил от «Лилля» предложение о продлении контракта. Тренер взял время на раздумья.

Ранее специалистом интересовался «Милан». В клубе считают, что именно он нужен команде.

До того, как сделать конкретное предложение Фонсеке, «Милану» нужно решить вопрос с уходом Стефано Пиоли.