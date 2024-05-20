Брат Мбаппе не перейдет в «Реал»
Хавбек «ПСЖ» Итан Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, игрок отрицательно ответил на вопрос болельщиков о возможном переходе в мадридскую команду.
10 мая Килиан Мбаппе объявил, что уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Наиболее вероятно, что форвард продолжит карьеру в «Реале». 16 мая сообщалось, что мадридский клуб рассчитывает официально объявить о сделке с футболистом до начала Евро-2024.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|22
|10
|2
|81-33
|76
|
2
|Монако
|34
|20
|7
|7
|68-42
|67
|
3
|Брест
|34
|17
|10
|7
|53-34
|61
|
4
|Лилль
|34
|16
|11
|7
|52-34
|59
|
5
|Ницца
|34
|15
|10
|9
|40-29
|55
|
6
|Лион
|34
|16
|5
|13
|49-55
|53
|
7
|Ланс
|34
|14
|9
|11
|45-37
|51
|
8
|Марсель
|34
|13
|11
|10
|52-41
|50
|
9
|Реймс
|34
|13
|8
|13
|42-47
|47
|
10
|Ренн
|34
|12
|10
|12
|53-46
|46
|
11
|Тулуза
|34
|11
|10
|13
|42-46
|43
|
12
|Монпелье
|34
|10
|12
|12
|43-48
|42
|
13
|Страсбур
|34
|10
|9
|15
|38-50
|39
|
14
|Нант
|34
|9
|6
|19
|30-55
|33
|
15
|Гавр
|34
|7
|11
|16
|34-45
|32
|
16
|Метц
|34
|8
|5
|21
|35-58
|29
|
17
|Лорьян
|34
|7
|8
|19
|43-66
|29
|
18
|Клермон Фут
|34
|5
|10
|19
|26-60
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|22:00
|
Гавр – Марсель
|1 : 2
|19.05
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лилль – Ницца
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|5 : 0
|19.05
|22:00
|
Лион – Страсбур
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Метц – ПСЖ
|0 : 2
|19.05
|22:00
|
Монако – Нант
|4 : 0
|19.05
|22:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Тулуза – Брест
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|24
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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