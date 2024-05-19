Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 10:00

Агент Жиго: «Нам нравится «Спартак», но пока он игрок «Марселя»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока. По информации La Tribune Olympienne, бывший защитник «Спартака» может покинуть «Марсель» ближайшим летом.

«Самуэль сейчас является игроком «Марселя». Нам нравится «Спартак», но пока он в «Марселе». Его будущее? Посмотрим в ближайшие несколько недель», — сказал Беншенафи «СЭ».

30-летний француз в этом сезоне провел за «Марсель» 33 матча и забил 3 мяча. На портале Transfermarkt отмечается, что соглашение Жиго с «провансальцами» действует до лета 2025 года.

Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Никита и Дарья Нагорные воспитывают сына Марка
Фанаты растрогали Загитову в день рождения
Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
CENTCOM сообщило об атаке хуситов на шедший в КНР танкер
Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представитель Самородова: «Дмитрий был реально интересен «Локомотиву» еще полгода назад»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости