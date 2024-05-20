КДК накажет «Динамо» за оскорбительное выражение болельщиков в адрес «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 29-го тура РПЛ.

«По матчу «Динамо» — «Крылья Советов» рассмотрим массовое скандирование болельщиками хозяев оскорбительных выражений в адрес «Зенита». По матчу «Урал» — «Оренбург» рассмотрим массовый выход представителей хозяев на поле на 90+ минуте после забитого, но отменного гола, а также поздний выход из раздевалки игроков перед вторым таймом на две минуты. После матча «Ахмат» — «Зенит» с трибуны в техническую зону команды гостей была прошена пустая пластиковая бутылка, которая попала в голову полузащитнику Васильеву. А также рассмотрим оскорбительные выражение болельщиков «Ахмата» в адрес «Зенита» в течение матча», — сказал Григорьянц «СЭ».

18 мая во время матча 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» (4:1) болельщики московского клуба скандировали кричалку со словами «Зенит» — позор российского футбола».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).