Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

Матч «Монпелье» — «Марсель» прерван из-за поведения болельщиков

23:37
Игроки &quot;Марселя&quot;. Фото ФК "Марсель"
Игроки &amp;quot;Марселя&amp;quot;. Фото ФК &quot;Марсель&quot;
Теги:

Матч первого тура чемпионата Франции «Монпелье» — «Марсель» прерван из-за поведения болельщиков хозяев.

Во время празднования гола «Марселя» болельщики бросали бутылки на поле и разбили губу игроку гостей Валентену Ронжье, находившемуся в запасе. Диктор попросил болельщиков успокоиться, но через пять минут на газон вновь полетели бутылки.

Главный арбитр Жереми Пиньяр прервал матч. О его возобновлении будет сообщено дополнительно. По ходу матча гости ведут 3:2.

Монпелье — Марсель

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Роналду вышел на матч с «Барселоной» в день прощальной пресс-конференции Месси
Тренер из Болгарии оценила судейство финала по гимнастике на ОИ
Почему онколог пророчит Кадышевой возвращение рака
Ученые объяснили отсутствие тромбозов после вакцины "Спутник V"
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд