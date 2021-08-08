Матч «Монпелье» — «Марсель» прерван из-за поведения болельщиков
23:37
Матч первого тура чемпионата Франции «Монпелье» — «Марсель» прерван из-за поведения болельщиков хозяев.
Во время празднования гола «Марселя» болельщики бросали бутылки на поле и разбили губу игроку гостей Валентену Ронжье, находившемуся в запасе. Диктор попросил болельщиков успокоиться, но через пять минут на газон вновь полетели бутылки.
Главный арбитр Жереми Пиньяр прервал матч. О его возобновлении будет сообщено дополнительно. По ходу матча гости ведут 3:2.
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