Полузащитник «Монако» Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией на своей форме

Полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил участки формы с элементами акции по борьбе с гомофобией. В целях борьбы 34-й тур лиги 1 ознаменован рядом акций. На футболках игроков появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги выполнен в тематическом цветовом исполнении.

Ранее форвард «Нанта» Мостафа Мохамед отказался играть в такой футболке и пропустил игру с «Монако» (0:4).

Камара заклеил надпись тейпом. 24-летний футболист из Мали также наложил тейп на плечо, на котором логотип лиги 1 изображен в радужных цветах.