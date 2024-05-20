«Брест» вышел в Лигу чемпионов, «Монако» разгромил «Нант» в последнем туре лиги 1

В воскресенье, 19 мая, прошли матчи заключительного, 34-го тура французской лиги 1.

«Лилль» в домашней встрече сыграл вничью с «Ниццей» (2:2). У команды Пьера Моруа отличились Хакон Арнар Харальдссон и Бенджамин Андре. За «Ниццу» забили Гаэтан Лаборде и Джордан Лотомба. «Лилль» набрал 59 очков и опустился на четвертое место в таблице, упустив путевку в Лигу чемпионов.

«Монако» крупно обыграл «Нант» со счетом 4:0. Забитыми голами отметились Виссам Бен Йеддер, Тило Керер, Мохамед Камара и Элиесс Бен-Сегир.

«Брест» на выезде одержал победу над «Тулузой» (3:0). Авторами голов стали Махди Камара, Джордан Амави и Кенни Лала. Благодаря этой победе команда Эрика Руа поднялась на третье место в таблице, дающее право сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов.

«Ланс» сыграл вничью с «Монпелье» в домашней встрече со счетом 2:2. У хозяев отличились Элье Ваи и Дейвье Машаду. Гости ответили точными ударами Отмана Маамма и Лукаса Минкарелли.