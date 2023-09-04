Пирес назвал Месси и Неймара плаксами в ответ на слова про «ад» в «ПСЖ»

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес отреагировал на слова экс-форварда «ПСЖ» Неймара об атмосфере в парижском клубе.

Ранее 31-летний бразилец заявил, что они с Лионелем Месси «пережили ад» в «ПСЖ».

«Я называю это — быть плаксами. Быть профессиональным футболистом — значит выдерживать давление. Иногда, когда ты играешь хорошо, тебе приятно, что тебя хвалят. Когда ты не так хорош...Что ж, это часть игры», — сказал Пирес в телешоу Canal Football Club.

Неймар и Месси покинули «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Бразилец перешел в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, а аргентинец продолжил карьеру в «Интер Майами» из МЛС.