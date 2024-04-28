«Монако» в гостях проиграл «Лиону»
«Монако» в гостях проиграл «Лиону» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 2:3.
У хозяев отличились Александр Ляказетт, Саид Бенрахма и Малик Фофана. У гостей дубль оформил Виссам Бен Йеддер.
После 31 тура лиги 1 «Монако» набрал 58 очков и занял второе место. Таким образом, «ПСЖ» (70) досрочно оформил 12-е чемпионство.
«Лион» с 44 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|31
|17
|7
|7
|58-41
|58
|
3
|Брест
|31
|16
|8
|7
|49-33
|56
|
4
|Лилль
|31
|15
|10
|6
|45-27
|55
|
5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36-25
|51
|
6
|Ланс
|30
|13
|7
|10
|39-32
|46
|
7
|Лион
|31
|13
|5
|13
|42-51
|44
|
8
|Ренн
|31
|11
|9
|11
|48-41
|42
|
9
|Марсель
|30
|10
|11
|9
|45-37
|41
|
10
|Тулуза
|31
|10
|10
|11
|38-40
|40
|
11
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38-45
|40
|
12
|Монпелье
|31
|9
|11
|11
|39-43
|38
|
13
|Страсбур
|31
|9
|9
|13
|34-44
|36
|
14
|Нант
|31
|9
|5
|17
|29-49
|32
|
15
|Гавр
|31
|6
|11
|14
|30-41
|29
|
16
|Метц
|31
|8
|5
|18
|32-51
|29
|
17
|Лорьян
|31
|6
|8
|17
|37-61
|26
|
18
|Клермон Фут
|31
|5
|10
|16
|25-50
|25
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|22:00
|
Монпелье – Нант
|1 : 1
|27.04
|22:00
|
ПСЖ – Гавр
|3 : 3
|28.04
|14:00
|
Метц – Лилль
|1 : 2
|28.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|4 : 1
|28.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|1 : 2
|28.04
|16:00
|
Страсбур – Ницца
|1 : 3
|28.04
|18:05
|
Ренн – Брест
|4 : 5
|28.04
|20:00
|
Лион – Монако
|3 : 2
|28.04
|22:00
|
Марсель – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|16
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|19
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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