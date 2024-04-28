«ПСЖ» в 12-й раз стал чемпионом Франции
«ПСЖ» досрочно выиграл чемпионат Франции-2023/24. Это стало известно после поражения «Монако» от «Лиона» (2:3) в матче 31-го тура лиги 1.
Отрыв парижан от монегасков — 12 очков за 3 тура до конца чемпионата.
Это третий подряд и 12-й в истории титул «ПСЖ». Парижане стали чемпионами в 10-й раз за последние 12 лет.
У «Марселя» и «Сент-Этьена» по 10 побед в чемпионате Франции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|31
|17
|7
|7
|58-41
|58
|
3
|Брест
|31
|16
|8
|7
|49-33
|56
|
4
|Лилль
|31
|15
|10
|6
|45-27
|55
|
5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36-25
|51
|
6
|Ланс
|30
|13
|7
|10
|39-32
|46
|
7
|Лион
|31
|13
|5
|13
|42-51
|44
|
8
|Ренн
|31
|11
|9
|11
|48-41
|42
|
9
|Марсель
|30
|10
|11
|9
|45-37
|41
|
10
|Тулуза
|31
|10
|10
|11
|38-40
|40
|
11
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38-45
|40
|
12
|Монпелье
|31
|9
|11
|11
|39-43
|38
|
13
|Страсбур
|31
|9
|9
|13
|34-44
|36
|
14
|Нант
|31
|9
|5
|17
|29-49
|32
|
15
|Гавр
|31
|6
|11
|14
|30-41
|29
|
16
|Метц
|31
|8
|5
|18
|32-51
|29
|
17
|Лорьян
|31
|6
|8
|17
|37-61
|26
|
18
|Клермон Фут
|31
|5
|10
|16
|25-50
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|22:00
|
Монпелье – Нант
|1 : 1
|27.04
|22:00
|
ПСЖ – Гавр
|3 : 3
|28.04
|14:00
|
Метц – Лилль
|1 : 2
|28.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|4 : 1
|28.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|1 : 2
|28.04
|16:00
|
Страсбур – Ницца
|1 : 3
|28.04
|18:05
|
Ренн – Брест
|4 : 5
|28.04
|20:00
|
Лион – Монако
|3 : 2
|28.04
|22:00
|
Марсель – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|16
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|19
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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