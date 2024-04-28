«ПСЖ» в 12-й раз стал чемпионом Франции

«ПСЖ» досрочно выиграл чемпионат Франции-2023/24. Это стало известно после поражения «Монако» от «Лиона» (2:3) в матче 31-го тура лиги 1.

Отрыв парижан от монегасков — 12 очков за 3 тура до конца чемпионата.

Это третий подряд и 12-й в истории титул «ПСЖ». Парижане стали чемпионами в 10-й раз за последние 12 лет.

У «Марселя» и «Сент-Этьена» по 10 побед в чемпионате Франции.