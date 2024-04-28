«Брест» обыграл «Ренн» в матче с 9 голами

«Брест» на выезде победил «Ренн» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 5:4.

У гостей голами отметились Стив Мунье, Мартин Сатриано, Махди Камара и Лилиан Брассье. Автогол забил Вармед Омари. У хозяев Арно Калимуэндо Муинга оформил дубль, и еще мячи на счету Артюра Теате и Мартина Террье.

«Брест» с 56 очками занимает 3-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» с 42 баллами идет на 7-й позиции.