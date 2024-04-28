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«Брест» обыграл «Ренн» в матче с 9 голами

Алина Савинова
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Игроки «Бреста».
Фото Global Look Press

«Брест» на выезде победил «Ренн» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 5:4.

У гостей голами отметились Стив Мунье, Мартин Сатриано, Махди Камара и Лилиан Брассье. Автогол забил Вармед Омари. У хозяев Арно Калимуэндо Муинга оформил дубль, и еще мячи на счету Артюра Теате и Мартина Террье.

«Брест» с 56 очками занимает 3-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» с 42 баллами идет на 7-й позиции.

Франция. Лига 1. 31-й тур
28 апр, 18:05. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
4:5
Брест

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
ФК Брест
ФК Ренн
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 30 17 7 6 56-38 58
3
 Лилль 31 15 10 6 45-27 55
4
 Брест 30 15 8 7 44-29 53
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 30 13 7 10 39-32 46
7
 Ренн 30 11 9 10 44-36 42
8
 Марсель 30 10 11 9 45-37 41
9
 Лион 30 12 5 13 39-49 41
10
 Тулуза 31 10 10 11 38-40 40
11
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
12
 Монпелье 31 9 11 11 39-43 38
13
 Страсбур 31 9 9 13 34-44 36
14
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
15
 Гавр 31 6 11 14 30-41 29
16
 Метц 31 8 5 18 32-51 29
17
 Лорьян 31 6 8 17 37-61 26
18
 Клермон Фут 31 5 10 16 25-50 25
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28.04 14:00
Метц – Лилль
 1 : 2
28.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 4 : 1
28.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 1 : 2
28.04 16:00
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