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«Марсель» на своем поле обыграл «Ланс»

Сергей Разин
корреспондент
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28 апреля. «Марсель» обыграл «Ланс» (2:1).
Фото AFP

«Марсель» в матче 31-го тура чемпионата Франции обыграл дома «Ланс» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Пьер Обамеянг и Папе Гуйе, гости ответили точным ударом Уэса Саида.

После этого матча «Марсель» с 44 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Ланс» с 46 очками — на шестой строчке.

Франция. Лига 1. 31-й тур
28 апр, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:1
Ланс

ФК Ланс
ФК Марсель
0
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«Монако» в гостях проиграл «Лиону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 31 17 7 7 58-41 58
3
 Брест 31 16 8 7 49-33 56
4
 Лилль 31 15 10 6 45-27 55
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 31 13 7 11 40-34 46
7
 Марсель 31 11 11 9 47-38 44
8
 Лион 31 13 5 13 42-51 44
9
 Ренн 31 11 9 11 48-41 42
10
 Тулуза 31 10 10 11 38-40 40
11
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
12
 Монпелье 31 9 11 11 39-43 38
13
 Страсбур 31 9 9 13 34-44 36
14
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
15
 Гавр 31 6 11 14 30-41 29
16
 Метц 31 8 5 18 32-51 29
17
 Лорьян 31 6 8 17 37-61 26
18
 Клермон Фут 31 5 10 16 25-50 25
Результаты / календарь
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26.04 22:00
Монпелье – Нант
 1 : 1
27.04 22:00
ПСЖ – Гавр
 3 : 3
28.04 14:00
Метц – Лилль
 1 : 2
28.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 4 : 1
28.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 1 : 2
28.04 16:00
Страсбур – Ницца
 1 : 3
28.04 18:05
Ренн – Брест
 4 : 5
28.04 20:00
Лион – Монако
 3 : 2
28.04 22:00
Марсель – Ланс
 2 : 1
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 16
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 19 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 22 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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