«Марсель» на своем поле обыграл «Ланс»
«Марсель» в матче 31-го тура чемпионата Франции обыграл дома «Ланс» со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Пьер Обамеянг и Папе Гуйе, гости ответили точным ударом Уэса Саида.
После этого матча «Марсель» с 44 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Ланс» с 46 очками — на шестой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|31
|17
|7
|7
|58-41
|58
|
3
|Брест
|31
|16
|8
|7
|49-33
|56
|
4
|Лилль
|31
|15
|10
|6
|45-27
|55
|
5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36-25
|51
|
6
|Ланс
|31
|13
|7
|11
|40-34
|46
|
7
|Марсель
|31
|11
|11
|9
|47-38
|44
|
8
|Лион
|31
|13
|5
|13
|42-51
|44
|
9
|Ренн
|31
|11
|9
|11
|48-41
|42
|
10
|Тулуза
|31
|10
|10
|11
|38-40
|40
|
11
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38-45
|40
|
12
|Монпелье
|31
|9
|11
|11
|39-43
|38
|
13
|Страсбур
|31
|9
|9
|13
|34-44
|36
|
14
|Нант
|31
|9
|5
|17
|29-49
|32
|
15
|Гавр
|31
|6
|11
|14
|30-41
|29
|
16
|Метц
|31
|8
|5
|18
|32-51
|29
|
17
|Лорьян
|31
|6
|8
|17
|37-61
|26
|
18
|Клермон Фут
|31
|5
|10
|16
|25-50
|25
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|22:00
|
Монпелье – Нант
|1 : 1
|27.04
|22:00
|
ПСЖ – Гавр
|3 : 3
|28.04
|14:00
|
Метц – Лилль
|1 : 2
|28.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|4 : 1
|28.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|1 : 2
|28.04
|16:00
|
Страсбур – Ницца
|1 : 3
|28.04
|18:05
|
Ренн – Брест
|4 : 5
|28.04
|20:00
|
Лион – Монако
|3 : 2
|28.04
|22:00
|
Марсель – Ланс
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|16
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|19
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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