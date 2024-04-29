Интервью с легендарным спортивным функционером и тренером.

Свой 70-летний юбилей отмечает человек, внесший весомый вклад в развитие и историю отечественного волейбола, — Геннадий Шипулин. Его карьера в первую очередь связана с командой «Белогорье». Он прошел вместе с клубом длинный и успешный путь, на котором восемь раз выигрывал чемпионат России, трижды завоевывал Лигу чемпионов, становился победителем клубного чемпионата мира. Поработал Геннадий Яковлевич и главным тренером национальной команды, принеся в копилку сборной золотые награды Кубка мира и Мировой лиги, а также медали Олимпиады и чемпионатов мира. Сейчас Шипулин является вице-президентом Всероссийской федерации волейбола. Накануне дня рождения юбиляр пообщался с «СЭ».

Смотрю все матчи «Белогорья»

— У вас юбилей — 70 лет. Как относитесь к этой солидной дате?

— Нормально. 70 лет проскочили, как у каждого человека бывает. Много было работы интересной — научной, педагогической, тренерской. Есть удовлетворение от этой работы. Потому что воспитал много людей, которые относятся ко мне с благодарностью. Результаты и успехи имеются.

— Планируете масштабно отмечать праздник?

— Нет. Буду в Москве. Пообедаю с семьей. Больше никак. В области, мягко говоря, не востребован. Хотя являюсь почетным гражданином Белгорода и Белгородской области. У нас два человека имеют такие звания — Светлана Хоркина и я. Но, наверное, в Москве проведу этот день.

— Продолжаете жить в Белгороде?

— Да, живу постоянно.

— Много народу из города уехало?

— Да, наверное. Очень беспокойная тема, которая касается всех, в том числе и моей семьи. К сожалению, это так. Живем надеждой, что скоро все закончится и победа будет за нами. Мониторим ситуацию каждый день. Живу в текущей реальности. Клубом руководит мой воспитанник, поэтому дай бог, чтобы они выступали хорошо.

— Больно проезжать мимо «Белгород-Арены», в строительстве которой вы приняли непосредственное участие?

— Да, тяжело. Ей досталось. Я очень переживаю за детей, женщин, стариков, за всех жителей Белгорода, которому сейчас достается. Мы этот город лелеяли, строили, делали его цветущим и красивым. Он таковым и является. Но, к сожалению, свалилась вся эта непонятная ситуация. Будем надеяться и молиться, чтобы все это закончилось.

— Ездите сейчас в Тулу на матчи «Белогорья» или на выездные игры в другие города?

— Все матчи по телевизору смотрел, но ни разу не ездил. Там без меня есть профессиональные ребята.

Георг Грозер, Геннадий Шипулин и Сергей Тетюхин. Фото Юрий Бограл

Ребята верили мне как отцу родному

— Согласны с тем, что нынешний сезон «Белогорья» уже можно назвать для команды удачным?

— Да, спасибо руководителям, спасибо Сереже (Тетюхину). Результат есть, притом что они в этом сезоне не играли в Белгороде и не было необходимой поддержки. Это очень хороший результат. Правильно, что командой управляют ребята, для которых этот клуб родной. Такой же родной, как и для меня. Но всегда приходит время расставаться. Когда-то нужно было принять это решение. Я его принял сам.

— Как вам первый тренерский сезон Александра Волкова?

— Он молодец. Наверное, у него хорошее будущее в тренерской работе. Взял такое ответственное дело и достойно с ним справляется. Результат сам за себя говорит. Поэтому спасибо за смелость, за то, что успехи есть. Надеюсь, что они будут третьими в этом сезоне.

— Сказали, что на матчи не ходите, а с Сергеем Тетюхиным на связи? Общаетесь?

— По волейбольной линии не общаемся, потому что не хочу какие-то свои пять копеек вставлять. А в быту — пожалуйста, «здравствуй, Сережа». Мы нормально друг к другу относимся, по-доброму.

— Когда думаете о своей работе в «Белогорье», что в первую очередь вспоминаете?

— Вспоминается то, что удалось сделать вместе со своими воспитанниками. Ребята шли за мной, доверяли мне. Были разные моменты: страшные, тяжелые. Вспомнить, например, перелет в Югославию, когда там боевые действия шли. Было всякое. Ребята верили мне как отцу родному. Меня это очень подкупает, импонирует мне. Только благодаря этому всему получились победы в свое время и результаты, которые вписаны в историю нашей страны.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Мировой волейбол чувствует себя без России дискомфортно

— Сейчас наши команды отстранены от международных турниров. На ваш взгляд, не упал ли уровень российского волейбола?

— Не думаю. Мы по-прежнему являемся доминантой. Они сами нас ждут. Без России им очень плохо. Надеюсь, что мы скоро вернемся на международную арену. Волейбол у нас сильный — подрастающее поколение, сборные команды, специалисты. Да, это дискомфортно и в какой-то степени обидно, что не выступаем за рубежом. Но мы всегда были законодателями волейбольных мод и ими останемся навсегда. А то, что так поступают все эти люди, которые меняют свое мнение по 10 раз, говорят одно, а делают другое, — это прискорбно. Все равно справедливость и победа будут за нами. Правда восторжествует. Мы вернемся и будем дальше продолжать наш славный путь.

— Не обидно, что командникам даже не дали шанс, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж?

— Это очень постыдно. Но что сделаешь? От этих людей нечего ждать. Я считаю, что все это неправильно.

— Что такое волейбольный турнир Олимпиады без сборных России?

— Понимаете, мы же все друг друга знаем — игроки, тренеры. Все чувствуют без России себя дискомфортно. Но решают политики. Они не спрашивают людей, которые за этим стоят, не разбираются. Конечно, обидно. Нам остается только надеяться, чтобы скорее все это закончилось.

— Сейчас идет широкая дискуссия, стоит ли выступать под нейтральным флагом. Вы как считаете?

— На таком позорном низком старте я лично, как бывший главный тренер сборной, не хотел бы в этой роли присутствовать. Когда мы шли на Олимпиадах, то высоко наше знамя несли. Сергей Тетюхин его тоже нес. Все с нами считались. Мы задавали тон. Поэтому я имею право сказать, что такая постыдная форма неприемлема. Конечно, есть люди, которые заканчивают карьеру и могут больше не попасть на Олимпиаду. Это великий труд спортсменов. Но мое мнение, что нельзя ехать на Игры под нейтральным флагом.

— На день рождения принято загадывать желание. Что бы вы пожелали себе и волейболу?

— Хочу, чтобы все восстановилось как можно быстрее, чтобы мы по-прежнему задавали тон и с нас брали пример. Хочу, чтобы люди, которые положили на это жизнь, были всегда востребованы, делились своим опытом и советом.