«Ницца» обыграла «Страсбур», «Клермон» победил «Реймс» в матчах лиги 1

Завершились три матча 31-го тура чемпионата Франции.

«Ницца» на выезде обыграла «Страсбур» со счетом 3:1, «Клермон» победил «Реймс» (4:1), а «Лорьян» уступил «Тулузе» (1:2).

«Ницца» набрала 51 очко и занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Тулуза» (40) находится на 10-й строчке, «Реймс» (40) — 11-й, «Страсбур» (36) — 13-й, «Лорьян» (26) — 17-й, а «Клермон» (25) — 18-й.