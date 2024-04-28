«Ницца» обыграла «Страсбур», «Клермон» победил «Реймс» в матчах лиги 1
Завершились три матча 31-го тура чемпионата Франции.
«Ницца» на выезде обыграла «Страсбур» со счетом 3:1, «Клермон» победил «Реймс» (4:1), а «Лорьян» уступил «Тулузе» (1:2).
«Ницца» набрала 51 очко и занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Тулуза» (40) находится на 10-й строчке, «Реймс» (40) — 11-й, «Страсбур» (36) — 13-й, «Лорьян» (26) — 17-й, а «Клермон» (25) — 18-й.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|20
|10
|1
|76-29
|70
|
2
|Монако
|30
|17
|7
|6
|56-38
|58
|
3
|Лилль
|31
|15
|10
|6
|45-27
|55
|
4
|Брест
|30
|15
|8
|7
|44-29
|53
|
5
|Ницца
|31
|14
|9
|8
|36-25
|51
|
6
|Ланс
|30
|13
|7
|10
|39-32
|46
|
7
|Ренн
|30
|11
|9
|10
|44-36
|42
|
8
|Марсель
|30
|10
|11
|9
|45-37
|41
|
9
|Лион
|30
|12
|5
|13
|39-49
|41
|
10
|Тулуза
|31
|10
|10
|11
|38-40
|40
|
11
|Реймс
|31
|11
|7
|13
|38-45
|40
|
12
|Монпелье
|31
|9
|11
|11
|39-43
|38
|
13
|Страсбур
|31
|9
|9
|13
|34-44
|36
|
14
|Нант
|31
|9
|5
|17
|29-49
|32
|
15
|Гавр
|31
|6
|11
|14
|30-41
|29
|
16
|Метц
|31
|8
|5
|18
|32-51
|29
|
17
|Лорьян
|31
|6
|8
|17
|37-61
|26
|
18
|Клермон Фут
|31
|5
|10
|16
|25-50
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|22:00
|
Монпелье – Нант
|1 : 1
|27.04
|22:00
|
ПСЖ – Гавр
|3 : 3
|28.04
|14:00
|
Метц – Лилль
|1 : 2
|28.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|4 : 1
|28.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|1 : 2
|28.04
|16:00
|
Страсбур – Ницца
|1 : 3
|28.04
|18:05
|
Ренн – Брест
|- : -
|28.04
|20:00
|
Лион – Монако
|- : -
|28.04
|22:00
|
Марсель – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|19
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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