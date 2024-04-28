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Сегодня, 17:55

«Ницца» обыграла «Страсбур», «Клермон» победил «Реймс» в матчах лиги 1

Ана Горшкова
Корреспондент
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Завершились три матча 31-го тура чемпионата Франции.

«Ницца» на выезде обыграла «Страсбур» со счетом 3:1, «Клермон» победил «Реймс» (4:1), а «Лорьян» уступил «Тулузе» (1:2).

«Ницца» набрала 51 очко и занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Тулуза» (40) находится на 10-й строчке, «Реймс» (40) — 11-й, «Страсбур» (36) — 13-й, «Лорьян» (26) — 17-й, а «Клермон» (25) — 18-й.

Франция. Лига 1. 31-й тур
28 апр, 16:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:3
Ницца
Франция. Лига 1. 31-й тур
28 апр, 16:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
1:2
Тулуза
Франция. Лига 1. 31-й тур
28 апр, 16:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
4:1
Реймс

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Лорьян
ФК Ницца
ФК Реймс
ФК Страсбур
ФК Тулуза
0
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«ПСЖ» ушел от поражения в матче с «Гавром» в Париже, Кузяев вышел на 82-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 20 10 1 76-29 70
2
 Монако 30 17 7 6 56-38 58
3
 Лилль 31 15 10 6 45-27 55
4
 Брест 30 15 8 7 44-29 53
5
 Ницца 31 14 9 8 36-25 51
6
 Ланс 30 13 7 10 39-32 46
7
 Ренн 30 11 9 10 44-36 42
8
 Марсель 30 10 11 9 45-37 41
9
 Лион 30 12 5 13 39-49 41
10
 Тулуза 31 10 10 11 38-40 40
11
 Реймс 31 11 7 13 38-45 40
12
 Монпелье 31 9 11 11 39-43 38
13
 Страсбур 31 9 9 13 34-44 36
14
 Нант 31 9 5 17 29-49 32
15
 Гавр 31 6 11 14 30-41 29
16
 Метц 31 8 5 18 32-51 29
17
 Лорьян 31 6 8 17 37-61 26
18
 Клермон Фут 31 5 10 16 25-50 25
Результаты / календарь
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34 тур
26.04 22:00
Монпелье – Нант
 1 : 1
27.04 22:00
ПСЖ – Гавр
 3 : 3
28.04 14:00
Метц – Лилль
 1 : 2
28.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 4 : 1
28.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 1 : 2
28.04 16:00
Страсбур – Ницца
 1 : 3
28.04 18:05
Ренн – Брест
 - : -
28.04 20:00
Лион – Монако
 - : -
28.04 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 19 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 22 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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